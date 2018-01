Solidarietà, benemeriti: sabato 20 al Nuovo Teatro Faraggiana di Novara sono stati consegnati, per il quindicesimo anno, i riconoscimenti ad alcune organizzazioni no profit particolarmente meritevoli.

Solidarietà, benemeriti: il riconoscimento pubblico

La Fondazione Comunità Novarese Onlus ha assegnato il tradizionale riconoscimento pubblico di “Benemeriti della Solidarietà”. Il riconoscimento è destinato a quelle organizzazioni noprofit che, in maniera più efficace, hanno saputo coinvolgere le rispettive comunità di riferimento, attraverso campagne di raccolta fondi. Ai Benemeriti è stata donata, come tradizione, l’opera dell’artista Sergio Floriani, intitolata “Donare ti segna”. La FCN ha consegnato il riconoscimento a 6 soggetti che hanno saputo interessare le rispettive comunità, stimolandole a donare a favore delle proprie proposte.

Gli amici del Fermi di Arona

Gli Amici dell’Istituto Fermi di Arona sono stati premiati per il progetto “Non uno di meno – prevenire l’esclusione sociale a scuola”. Questi gli obiettivi. Offrire azioni di recupero delle lacune cognitive e motivazionali. Offrire supporto allo studio e accompagnamento verso l’autonomia a 60 studenti del biennio del Fermi che evidenziano disagio. La metodologia di lavoro proposta è infatti quella dell’affiancamento “uno a uno” allo studente della figura di un “mentore” . La finalità è far acquisire consapevolezza e autonomia e favorire il conseguimento dei risultati previsti. La bontà del progetto è dimostrata anche dal numero di donazioni raccolte. E’ stato infatti raccolto, già a oggi, tre volte rispetto all’obiettivo – sfida.

Mimosa – Amici del DH Oncologico di Borgomanero

L’associazione è nata nel settembre 2004, con l’obiettivo di sostenere i malati oncologici e le loro famiglie. Questo non solo dal punto di vista sanitario ma anche psicologico, economico e sociale. Negli anni l’associazione e il progetto “Kit Farmaci” hanno, sempre, trovato il sostegno economico di alcuni donatori della Fondazione tra cui il Fondo Frattini e il Fondo Zucchetti. I pazienti che devono sottoporsi a un trattamento chemioterapico o eseguire accertamenti diagnostici si trovano a dover sostenere spese ingenti. Mimosa sostiene da anni i pazienti oncologici distribuendo loro, gratuitamente, “kit farmacologici” di fascia C e, quindi, non mutuabili. L’associazione distribuisce circa 600 kit ogni anno.

Il presidente Ponti

Ampia soddisfazione quella espressa dal Presidente della FCN Cesare Ponti. “Quest’anno – ha detto – celebriamo il quindicesimo anno del riconoscimento, iniziativa nata grazie all’intuizione del nostro Presidente emerito Ezio Leonardi. Guardandoci indietro, non possiamo che essere orgogliosi dei risultati che la nostra comunità ha ottenuto in termini di diffusione della Cultura del Dono. La Fondazione non sceglie solo realtà o progetti che hanno raccolto cifre importanti ma, più che altro, soggetti che sono riusciti a coinvolgere la comunità. Oggi, con i nuovi Benemeriti 2017 comincia, simbolicamente, un nuovo anno per noi e per tutte le organizzazioni che collaborano con la Fondazione che sono davvero molte. Il nostro augurio è di proseguire, con entusiasmo, su questa strada che stiamo percorrendo, tutti insieme”.