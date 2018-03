Striscione polemico davanti ad alcuni istituti aronesi: rimosso poco dopo.

Striscione polemico accende il dibattito

Uno striscione polemico che recitava “Ridateci la festa del papà” è stato collocato all’esterno di alcune scuole aronesi. Si tratta della primaria Dante Alighieri e di quella di via Dante. Anche se è probabile che in zona ci siano stati altri casi. Lo striscione è firmato dal movimento di estrema destra Forza nuova. Al momento il gesto non è stato accompagnato da rivendicazioni o spiegazioni, né a mezzo social, né tramite comunicati ufficiali.

La possibile spiegazione

E’ risaputo come Forza nuova sia, insieme ad altri movimenti politici, schierata a favore della cosiddetta famiglia tradizionale. Una posizione in forte opposizione rispetto alla legge Cirinnà sulle unioni civili approvata dal precedente Governo. Un modo per ribadire l’idea che il concetto di genitorialità sia attribuibile solo a un uomo e una donna in quanto padre e madre. Come già accaduto quindi l’anno scorso anche in altre parti d’Italia Forza Nuova invoca il ritorno delle cosiddette tradizioni, rifiutando la loro sostituzione con “feste generiche” o la loro cancellazione.

Molte le critiche

Come prevedibile gli striscioni non hanno lasciato indifferenti gli aronesi. Qualcuno si è detto favorevole all’iniziativa a difesa delle “tradizioni”. “Ricordare che la vera famiglia è fatta da mamma e papà! Non mi sembra siano state scritte oscenità”. O ancora: “Era uno striscione per la festa del papà. Niente di male”. In molti però hanno espresso perplessità e fastidio, sia per il messaggio sotteso sia per la collocazione scelta per gli striscioni. “Lasciamo che i bambini siano bambini” ha scritto qualcuno. “Non mi piace, si usano i bambini per fare politica e giocare sui sentimenti dei genitori” ha aggiunto qualcun altro.