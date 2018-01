Super bottino in provincia di Torino.

Super bottino grazie al doppio oro

La dea bendata ha fatto visita in Piemonte, in modo particolare in provincia di Torino. L’altro ieri a Brandizzo 10eLotto fortunato: 100.000 euro con solo tre euro giocati. E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso.

Confronto in diretta

Il fortunato ha controllato in diretta i 10 numeri giocati con i 2’ estratti. Ne ha indovinati 9 su 10 e con il “doppio oro” ha vinto tanto. Giocata fatta in via Torino.

Altre vincite

A Cisterna di Latina vinti 50.000 euro con giocata di tre e a Lipari 30.000 con giocata di due euro