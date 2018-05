Torre Canziana Arona: una foto postata su facebook ha già acceso il dibattito sul recupero della Torre emersa durante i lavori di scavo.

Torre Canziana con fioriere

Il lungolago non è ancora stato inaugurato (giovedì alle 12). Ma la torre canziana fa già discutere. O almeno lo fa l’arredo. Al momento infatti la struttura è circondata da vasi di fiori che, temiamo, possano finire ben presto rotti/lanciati nel lago/rubati etc etc. Nonché non proteggerebbero a sufficienza i pedoni da possibili cadute nel buco.

Le spiegazioni del sindaco

“La Torre Canziana verrà ristrutturata a partire da metà fine maggio appena ottenute le ultime autorizzazioni dalla Sovrintendenza. Attorno alla Torre, temporaneamente, per evitare che qualcuno ci caschi, sono state messe delle fioriere, al termine della ristrutturazione saranno messi, su indicazione della sovrintendenza, vetri antisfondamento”.

Immagine presa dalla pagina facebook Arona è tua_miglioriamola insieme