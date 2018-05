Trasporto ferroviario: un importante traguardo del Comitato dei sindaci

Trasporto ferroviario: l’incontro ad Arona

“Oggi è avvenuto un incontro storico ad Arona grazie ad un Comitato Dei Sindaci che raccoglie 33 sindaci della tratta ferroviaria Domodossola Arona Milano e della Domossola Novara”. A parlare è la consulente legale del comitato, ex rappresentante dei pendolari della zona, Lisa Tamaro. L’incontro è quello svoltosi lunedì 14 in Comune ad Arona. Il Comitato è infatti riuscito a mettere attorno ad un tavolo Regione Piemonte, Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia rfi. E soprattutto a strappare una promessa di incontri periodici per cercare di risolvere l’annoso problema che da anni affligge questa tratta. “A molti potrà non interessare ma personalmente me ne sto occupando da oltre quattro anni ed è un progetto in cui credo molto”. E’ stato il commento di Tamaro.

Le parole di Gusmeroli

“Al termine della riunione si è stabilito di fissare incontri periodici ogni 3 /4 mesi con obiettivi precisi tra un incontro e l’altro”. Così Gusmeroli, sindaco di Arona e coordinatore del Comitato.

Un primo impegno intanto è stato preso da Trenord, Trenitalia e RFI, da realizzare entro settembre. Un sensibile miglioramento della qualità del servizio, puntualità, aumento delle carrozze per sopperire ai sovraffollamenti. Molti i temi trattati che verranno approfonditi in ulteriori incontri. “Noi come Comitato continueremo a lottare affinché il servizi ferroviario locale possa essere all’altezza di un paese civile”.