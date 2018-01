Trasporto ferroviario Piemonte secondo il M5S le condizioni sarebbero “allarmanti. Necessario un tavolo permanente su problemi e disservizi”.

Trasporto ferroviario, i problemi

Tutti d’accordo. Maggioranza e opposizione convergono sulla problematica sollevata dal Movimento 5 Stelle sul trasporto ferroviario piemontese. Linee da manutenere, convogli fermi per il freddo e il maltempo, ore d’attesa per i pendolari, linee chiuse e programmazione assente meritano soluzioni urgenti.

Tali gravi problemi, ormai noti a tutti i pendolari piemontesi, sono emersi in un Consiglio Regionale straordinario convocato sempre dal M5S per discutere dei continui disservizi del trasporto su ferro.

La linea comune viene confermata dall’approvazione di un importante Ordine del Giorno del Movimento 5 Stelle a prima firma Federico Valetti che impegna la giunta Chiamparino ad intervenire affinché Ministero e Autorità dei Trasporti regolino la trasparenza sulla gestione della rete ferroviaria.

E’ stata accolta quindi la richiesta di istituire un tavolo di lavoro permanente tra Regione Piemonte e RFI per analizzare le criticità della rete piemontese. E verificare quali azioni intraprendere per garantirne la fruibilità e migliorare il servizio per i numerosissimi pendolari.