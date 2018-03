Trenino torna a partire dal weekend di Pasqua.

Trenino torna dopo il contenzioso

Sono state risolte a favore del Comune di Arona le questioni giudiziarie legate al trenino turistico. Un contenzioso che avevano portato la sospensione del servizio l’anno scorso. A dare l’annuncio è un soddisfatto sindaco Alberto Gusmeroli. “Con l’assegnazione al secondo classificato della gara dell’anno scorso – spiega il sindaco – riparte il trenino per la Rocca Borromea di Arona ed il colosso di San Carlo. Due luoghi unici al mondo che tornano accessibili anche con il trenino. Anche questo è Arona!”. Il trenino riprenderà a circolare a partire dal prossimo weekend di Pasqua.

Cosa era successo

A luglio l’Amministrazione Comunale rendeva noto di aver provveduto alla revoca dell’assegnazione del bando per il trenino turistico alla ditta Rimoli viaggi. La ditta aveva vinto il bando per il servizio presentando l’offerta economica migliore. L’assegnazione era stata infatti inizialmente disposta in via temporanea al fine di verificare il corretto adempimento dei requisiti indicati nella gara. Questo poiché era sorta una difformità in relazione in particolare alla accoglienza ed al trasporto dei disabili. Ne era nato un contenzioso con il ricorso da parte della Rimoli Viaggi al Tribunale amministrativo regionale. Oggi il servizio torna in auge assegnato però alla ditta The lake express che si era classificata seconda. Resta da capire se la vicenda sia realmente conclusa o se invece l’azienda Rimoli abbia intenzione di proseguire nell’iter legale.