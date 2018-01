Trenitalia Piemonte: migliorano gli indici di gradimento del servizio: l’89,8% dei clienti si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso.

Trenitalia Piemonte i dettagli

E’ dell’89,3% la puntualità reale dei treni regionali piemontesi arrivati entro i 5 minuti dall’orario previsto: più 4,8% rispetto al 2014. Solo lo 0,8% dei convogli regionali è stato cancellato, portando così al 99,2% (0,9% vs 2014) l’indice di regolarità, che misura le corse effettuate rispetto alle programmate.

A confermare i risultati delle corse ferroviarie regionali gestite da Trenitalia nel corso del 2017 è il giudizio dei clienti. Nell’ultima indagine chiusa a novembre l’89,9% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, facendo salire la media da gennaio a

novembre di quasi un punto percentuale con una crescita in due anni di 6,6 punti percentuali.

Risulta superiore alla media generale l’arrivo in orario dei treni in circolazione nelle ore di punta del mattino. Nella fascia 6-10 è l’89,6% ad arrivare puntuale, con un trend che continua a essere positivo. La puntualità reale aumenta di 4,8 punti percentuali rispetto al 2014, di -1,2 punto rispetto al 2015 e di -0,2 vs 2016.

Il bilancio del 2017 tiene conto del volume di servizi prodotti, pari a 254.735 corse effettuate da Trenitalia nella regione Piemonte percorrendo complessivamente 18 milioni di chilometri con 44 milioni e 777.000 passeggeri saliti a bordo.