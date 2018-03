Trenord sciopero di 8 ore in programma per mercoledì 21 marzo. Il personale viaggiante incrocerà le braccia dalle 9 alle 17.

Trenord sciopero mercoledì

Disagi in vista per i pendolari nella giornata di domani. E’ infatti previsto uno sciopero di 8 ore dalle 9 alle 17.

Come sempre le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero.