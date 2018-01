Vandali scatenati a Pombia: imbrattato l’ingresso del municipi e seminano cocci di bottiglia un po’ ovunque.

Vandali scatenati i dettagli

Tra i comuni dell’Aronese che nei giorni a cavallo tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo hanno registrato una serie di episodi spiacevoli c’è Pombia. Nella giornata di mercoledì 3 ad esempio il comandante della polizia locale Massimiliano Ciceri si è servito di Facebook per lanciare un monito. “Ai cinque giovani esuberanti che nella notte hanno festeggiato in ritardo il Capodanno, imbrattando l’ingresso del Palazzo comunale. Spargendo bevande alcooliche e frantumando infine le bottiglie”.

Le telecamere

“Sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza in tutte quante le loro inverosimili esibizioni. – ha fatto sapere Ciceri – Scontato dire che i loro volti sono rimasti “immortalati ad imperitura memoria” nei filmati già salvati e pronti quindi per essere mostrati ai loro genitori. I quali non credo gradiranno l’esibizione dei pargoli. Magari vorranno presentarsi spontaneamente… saranno accolti a braccia aperte”.

