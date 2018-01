Varallo Pombia. Il Kiwanis Club San Carlo di Arona, in collaborazione con il comune, offre un corso per gli alunni delle classi 3, 4 e 5 elementare.

Varallo Pombia: il corso

Il Kiwanis di Arona, in collaborazione con il Comune di Varallo Pombia, organizza un corso di chitarra gratuito riservato agli alunni delle classi 3,4 e 5 elementare. Si terranno quindi due lezioni al mese (primo e terzo sabato, dalle 15 alle 17) da febbraio a giugno. Gli incontri saranno in comune. I partecipanti dovranno infine essere in possesso di una chitarra classica o acustica. Per informazioni ed iscrizioni: grandimichele73@gmail.com.