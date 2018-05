Vigili di Arona: in arrivo le bodycam. Queste telecamere garantiscono più sicurezza. Il pd si è detto però contrario alla spesa.

Vigili di Arona: nuova dotazione

Si tratta di particolari videocamere, resistenti agli urti, alla pioggia e alle temperature esterne, che servono per documentare fatti particolarmente rilevanti che si possono verificare durante lo svolgimento di determinati servizi. Le bodycam saranno 4, indossate da altrettanti vigili aronesi.

La spesa complessiva per l’acquisto si aggira intorno agli 8 mila euro.

Alessandro Travaini, consigliere Pd, non commenta favorevolmente l’acquisto. “Ad Arona, secondo noi, non c’è un’emergenza sicurezza e voi avete speso in tutto circa 300 mila euro per il sistema di telecamere. Ebbene, quante sanzioni sono state comminate nel 2017 grazie a queste telecamere? Zero”.