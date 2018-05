Volley team: Laura Trentani e Roberto Ragazzi il Volley Team tornano ad Arona per incontrare amici, appassionati e sportivi.

Volley team: stasera ad Arona

Di ritorno dalla grande avventura che li ha visti protagonisti a febbraio in Alaska, Laura Trentani e Roberto Ragazzi approdano ad Arona. Appuntamento questa sera, venerdì 18, alle 21, nell’ex Aula Magna del Palazzo comunale di Arona. Ospite del Foto Club Arona e con il patrocinio del Comune di Arona, il Volley Team, ripercorrerà attraverso la proiezione di fotografie esclusive e video, la recente sfida tra i ghiacci. Sfida sulle tracce della corsa per cani da slitta più famosa al mondo: 640 Km in 9 giorni e 24 minuti a 30°C sotto lo zero.

Coraggio e determinazione

Non scoraggiandosi dopo il ritiro del marito, avvenuto per un problema ai piedi, e il peggioramento delle condizioni meteorologiche, Trentani aveva proseguito. Con la tenacia e la grande determinazione che la contraddistinguono, ha quindi affrontato in completa solitudine e autonomia il resto della gara. Classificandosi infine terza assoluta, seconda tra le donne.

Solidarietà

La serata, ad ingresso libero, sarà anche occasione per fare il punto e continuare a sostenere il progetto charity. Progetto legato all’avventura del Volley Team in collaborazione con l’Asd Gsh Sempione 82. Lo scopo è infatti la realizzazione di un progetto di montagna terapia a favore degli atleti diversamente abili dell’associazione. Il Fotoclub metterà anche a disposizione, su offerta libera, delle stampe 20×30 dei momenti più significativi della gara. Esse potranno essere arricchite con gli autografi del Volley Team. Il ricavato andrà al progetto Camminiugualmentediversi.