W la scuola: Ecco il bellissimo catalogo premi 2018. Non perdere il coupon da 5 punti in edicola venerdì 23 marzo.

W la scuola: i dettagli

Venerdì 23 marzo sul nostro giornale ci sarà un super tagliando, vi aspettiamo in edicola!

Intanto è online e in distribuzione alle scuole il catalogo con tutti i regali di questa edizione.

Prosegue a gonfie vele la nostra iniziativa sociale che regala materiali e servizi didattici alle scuole del territorio. Il 23 marzo arriverà un super coupon da 5 punti, un’occasione da non perdere per poter raggiungere il punteggio necessario per ricevere i premi desiderati.

A proposito di premi, su http://wlascuola.com/premi/ è stato pubblicato il catalogo con tutti i regali in palio quest’anno: 35 prodotti, di vario genere e per tutte le necessità, da prodotti di igiene come sapone e spazzolini, a materiali didattici e ludici di ogni tipo, dalla carta alle forbici, dai colori ai libri. Ma si possono trovare anche materiali per preparare bellissime e allegre feste.

Il catalogo premi è altresì in distribuzione a tutte le scuole dei nostri territori che partecipano all’iniziativa “W la Scuola”.

Molti dei premi presenti nel catalogo sono messi in palio grazie alla collaborazione con Scuolaufficio di Bergamo, il più grande megastore di cancelleria e cartoleria.

Sul sito www.wlascuola.com si trovano tutte le informazioni utili per partecipare al meglio all’iniziativa: regolamento completo, area riservata dalla quale effettuare l’ordine dei premi, elenco di tutti i settimanali locali coinvolti nell’operazione.

Nessun buono andrà sprecato

Aiutaci a sostenere Fondazione ABIO

Un’importante novità dell’edizione di quest’anno di “W la Scuola” è la collaborazione con Fondazione ABIO. Tutti i coupon in eccedenza che le scuole raccoglieranno, che non verranno utilizzati per ottenere dei regali, potranno essere consegnati alla nostra redazione e, al termine della raccolta, verranno valorizzati e trasformati in materiale didattico e ludico da destinare a Fondazione ABIO per le attività che quotidianamente svolge.

ABIO opera dal 1978 al fianco dei bambini in ospedale: ogni giorno i 5.000 volontari ABIO, in più di 200 reparti di pediatria in tutta Italia, accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e in tutte le attività che possano aiutarli a superare l’impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri.

Ma si può fare ancora di più. Oltre alle eccedenze, le scuole possono decidere di destinare una parte della loro raccolta punti direttamente a Fondazione ABIO indicando il codice premio 035 al momento della scelta: 200 punti che verranno utilizzati per regalare materiali utili per i bambini in ospedale.

Con la vostra “donazione” regalerete anche voi un sorriso in più ai bimbi in ospedale!