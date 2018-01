Zig-Zag sulla Statale: uomo di 38 anni fermato a Borgo Ticino. Aveva un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite.

Zig-Zag sulla Statale

Stava procedendo a zig-zag all’1.20 della notte fra sabato e domenica sulla statale Ticinese all’altezza di Borgoticino. Gli agenti della Polstrada di Borgomanero hanno fermato un 38enne varesino a bordo di una Fiat Punto. L’uomo aveva esagerato con l’alcol, tanto che l’andatura del veicolo era appunto irregolare.

Il conducente, sottoposto all’etilometro, ha fatto registrare un dato di 2.53, oltre cinque volte il limite massimo consentito. L’uomo è stato così denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. In più gli è stata ritirata la patente.