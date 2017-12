Ragazza precipitata dal balcone, l’episodio risale a sabato 9

Ragazza precipitata: aggiornamento

E’ fuori pericolo e ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara, dove era stata ricoverata sabato 9 dicembre dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento di via Vittorio Veneto. Protagonista della disavventura una ragazza marocchina di 32 anni.

Cos’è successo?

Un episodio spaventoso, che avrebbe potuto concludersi in maniera tragica, e i cui contorni sono alquanto nebulosi. Non è molto chiara infatti la dinamica dell’episodio, che inizialmente è stato indicato come un incidente domestico. Stando alle prime informazioni la donna aveva battuto la testa cadendo nel vuoto nel tentativo di accedere dalla finestra all’interno di casa sua. Pare non avesse al seguito le chiavi dell’abitazione.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai carabinieri di Arona e ai vigili del fuoco, era accorsa un’ambulanza del 118 che aveva trasportato la 32enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara. Poi il ricovero in Rianimazione e giovedì 14 la notizia del miglioramento delle sue condizioni.