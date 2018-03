Addio don Armando Bertolotti. Si è spento improvvisamente mentre stava per partire per un viaggio. Ha prestato servizio per la comunità di Massino per 19 anni.

Si è spento ieri mattina a 80 anni don Armando Bertolotti. Il sacerdote stava per partire per un viaggio quando ha accusato un malore fatale. Don Armando, attualmente a Domodossola, era stato anche parroco a Massino Visconti per ben 19 anni.