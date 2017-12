Ancora grave la donna che ieri si è gettata nelle gelide acque del Ticino

Ancora grave la donna buttatasi ieri all’altezza della diga

Non è ancora stata sciolta la prognosi della donna che ieri mattina si è buttata nelle gelide acque del Ticino dalla passerella sul fiume all’altezza della diga di porto della Torre. Immediatamente si sono scatenate le ricerche nel tratto di fiume tra Varallo Pombia e Somma Lombardo. Attualmente la donna, dell’età di circa 50 anni, è ricoverata al Centro annegati di Bergamo in condizioni che vengono definite molto critiche.

Fiato sospeso per le sorti della vittima dell’incidente

Nel frattempo a Varallo Pombia e nel circondario i cittadini restano in attesa di notizie. Tutti stanno cercando di capire qualcosa sull’incidente che ieri ha scatenato il tam tam sui social network e soprattutto sul destino della donna. In questo momento è ricoverata ancora in codice rosso, ma si attendono aggiornamenti e tutti sperano che possa salvarsi. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una donna residente nella provincia di Varese, ma non a Somma Lombardo.