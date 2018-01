Arona barca a vela si incaglia e non riesce a tornare a riva a causa del vento: coppia milanese salvata da una squadra dei vigili del fuoco locale.

Arona barca a vela in difficoltà

Una Squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta nel pomeriggio di ieri alle 16, per un soccorso sul lago Maggiore davanti alle coste aronesi. Un’imbarcazione a vela con a bordo una coppia di Milano era rimasta incagliata. Inoltre era pericolosamente in bilico sulla chiglia, in mezzo ai canneti a causa del vento che non permetteva più di riprendere la navigazione.

La squadra dei pompieri intervenuta con un gommone ha, con difficoltà, portato soccorso prima ai due occupanti e poi alla stessa imbarcazione incagliata, riportandola in zona sicura.