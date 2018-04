Arona muore nel letto. Intervento questa mattina alle 6.15 da parte dei vigili del fuoco di Arona in via Gramsci. Una donna é stata trovata morta nel letto.

Arona muore nel letto

I pompieri di Arona sono intervenuti questa mattina alle 6.15 in via Gramsci per soccorso ad una persona. Sul posto, aprendo la porta di ingresso dell’alloggio, si è consentito l’accesso al personale sanitario ed è stata rinvenuta una persona di sesso femminile del 1930 deceduta sul letto.

Presenti anche i carabinieri della locale stazione.