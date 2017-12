Le attività dei carabinieri di Arona si sono intensificate nel periodo natalizio: 13 persone nei guai per droga e alcol nell’Aronese.

Droga e alcol alla base di sette denunce e cinque segnalazioni dei carabinieri

Nei giorni scorsi le attività dei carabinieri della compagnia di Arona si sono intensificate. Nel periodo festivo infatti si registra sempre un aumento dei reati di diverso genere. I militari in forza alla compagnia aronese hanno denunciato sette persone a piede libero, oltre ad aver segnalato all’autorità giudiziaria altre cinque persone come assuntori di sostanze stupefacenti.

Sequestrate diverse dosi di stupefacenti

Nel corso delle operazioni dei giorni scorsi, i carabinieri di Arona hanno sequestrato in tutto 4 grammi di marijuana, 1.2 di cocaina e 2 grammi di eroina. Tre persone sono state denunciate perché trovate alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Altri quattro sono stati denunciati perché alla guida in preda ai fumi dell’alcol. Infine sono state segnalate all’autorità giudiziaria altre cinque persone come assuntori di sostanze stupefacenti.