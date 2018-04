Autostrada ha distrutto l’oasi di pace di via Vernome. E’ questo il contenuto della denuncia di Carlo Lavazza, un residente del polmone verde di Castelletto.

Autostrada ha distrutto la quiete della zona

Un angolo di paradiso che rischia di diventare un luogo degradato e abbandonato. Sembra essere questo, a giudicare dai racconti di chi ci abita, il destino dell’area di via Vernome, il vero e proprio polmone verde di Castelletto. A parlare delle condizioni della zona è Carlo Lavazza, residente da anni nella parte iniziale della via, proprio in corrispondenza del gigantesco ponte costruito dall’autostrada. E il problema più grande sembra essere rappresentato proprio dalla scarsa manutenzione del viadotto costruito da Anas. Dal viadotto cadono rifiuti di ogni tipo e spesso la zona diventa il luogo ideale per la proliferazione dei ratti.

Rumore e rifiuti che cadono dall’alto

Lavazza è esasperato. “Prima dell’arrivo dell’autostrada questa era un’oasi di pace – racconta infatti – ora invece il rumore dei mezzi che passano sopra alle nostre teste in certi momenti è davvero insopportabile. I camion iniziano a sfrecciare alle 6 di mattina e fino alle 10 è praticamente un flusso continuo. Poi c’è una sorta di relativa “tregua” fino alla sera, quando il traffico si scatena nuovamente. Anno dopo anno la situazione peggiora e il tutto fa arrabbiare ancora di più dal momento che comunque basterebbe davvero poco per poter cambiare le cose e rendere la situazione più vivibile per tutti. Se Anas costruisse delle barriere sul viadotto, i disagi per noi sarebbero ridotti al minimo. E per di più, e qui arriviamo al secondo problema che ci troviamo a vivere ogni giorno, si potrebbe limitare il degrado e aumentare la sicurezza sia per noi che per coloro che si trovano magari a passeggiare per la via nel tratto dell’autostrada”.

Dal viadotto cadono anche oggetti pericolosi

Non sono solo i rifiuti a cadere dal viadotto dell’autostrada. “Qui sotto – continua infatti Lavazza – troviamo davvero di tutto. Fa impressione sapere quanto la gente possa essere incivile quando non è sorvegliata. Nel raggio di qualche metro dal ponte sull’autostrada troviamo cartacce, resti di cibo, rifiuti generici gettati dalle auto in corsa. Ma anche birilli autostradali, cerchioni, vasi da bagno e addirittura parti di automobili. E’ capitato che qui nel giardino cadessero persino le sponde di un camion. La situazione è diventata prima di tutto pericolosa, e poi inutilmente dannosa per il bellissimo ambiente che ci circonda. Stiamo impegnandoci per tenere tutta la zona pulita, perché ci teniamo davvero tanto e arriviamo a spendere soldi di tasca nostra per porre rimedio a situazioni di degrado a cui dovrebbero pensare altri, ma qui ormai sembra di combattere contro i mulini a vento”