Vene tagliate in una piazzola sulla A26: una pattuglia della Polizia stradale di Romagnano Sesia li salva.

Vene tagliate in piazzola

Un tentativo di suicidio per una coppia verbanese nel giorno di Pasqua. La notizia è trapelata solo in queste ore che i due sono stati giudicati fuori pericolo. Si erano infatti fermati in una piazzola lungo la A26 per farla finita. Imbottiti di tranquillanti e con le braccia sanguinanti. Così li hanno trovati gli agenti della Polstrada di Romagnano che, di fatto, hanno salvato loro la vita.