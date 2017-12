Disavventura per un escursionista bloccato dalla neve in montagna all’alpe Monscera.

Bloccato dalla neve in montagna

Nei giorni scorsi un escursionista è rimasto bloccato sull’alpe Monscera. La disavventura è per fortuna rimasta senza conseguenze per l’uomo, che è stato raggiunto dal soccorso alpino e speleologico del Piemonte a 2mila metri di quota. L’uomo infatti è stato raggiunto da una squadra di salvataggio sugli sci, dopo che una copiosa nevicata notturna l’ha bloccato. I soccorsi sono dovuti intervenire sugli sci perché le condizioni climatiche non permettevano il decollo dell’elicottero in forza alle squadre di salvataggio. La squadra ha riportato in valle l’uomo in salute.