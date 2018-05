Bottle flip sulla facciata del Comune di Meina danneggia i neon: la segnalazione alla polizia locale.

Bottle flip sul cornicione del Comune a Meina

Si chiama, in gergo, Bottle flip ed è la moda di lanciare bottigliette piene d’acqua facendole roteare e atterrare in piedi. La moda, molto diffusa tra i giovani, ha preso piede da un paio d’anni, quando comparì in televisione in un talent show. Nei giorni scorsi a Meina, sul cornicione del palazzo comunale che si affaccia su piazza Carabelli, la segnalazione dell’ufficio tecnico è arrivata sul tavolo della polizia locale. Le bottigliette infatti hanno danneggiato alcuni neon, e costituiscono un pericolo perché potrebbero cadere, visto l’equilibrio precario.

L’avviso del sindaco

“L’ufficio tecnico – ha scritto il primo cittadino di Meina sulla pagina “Valore aggiunto per Meina, Ghevio e Silvera” – ha segnalato al sindaco la presenza dì parecchie bottigliette piene d’acqua sul cornicione del palazzo municipale che hanno causato il danneggiamento di alcuni neon. Sussiste poi il pericolo che qualche bottiglietta in precario equilibrio possa caderle in testa a qualcuno. La segnalazione è stata inoltrata alla polizia locale che provvederà all’esame delle riprese delle telecamere di piazza Carabelli ed informerà i Carabinieri. Nel frattempo da una prima indagine risulta che alcuni ragazzi sicuramente minorenni si siano adoperati nel lancio delle bottigliette in orari serali. Invito pertanto questi ragazzi a recarsi con i propri genitori presso l’ufficio del vigile per evitare che la loro posizione si aggravi ulteriormente”.