Ha dell’incredibile la storia dei cani avvelenati in giardino tra Stresa e Colazza.

La storia di Olaf e Kira, i due cani avvelenati in giardino

Olaf e Kira sono due splendidi collie, e lo scorso aprile sono stati portati in una clinica veterinaria perché avvelenati mentre si trovavano nel loro giardino. Le analisi degli esami condotti sui due poveri animali hanno parlato chiaro: principio di avvelenamento. Olaf all’epoca aveva solo 4 mesi, ed è stato lui a vedersela più brutta. Entrambi gli animali si sono, fortunatamente, salvati.

La teoria dell’avvelenamento

I due cani con tutta probabilità sarebbero stati avvelenati mentre si trovavano nel giardino di casa. Giardino dove sono tenuti liberi, perché cintato e chiuso. Il sospetto dell’avvelenamento volontario è sorto ai proprietari perché il veleno usato è un veleno per lumache, che non è usato né dai proprietari dei due animali né tantomeno dai vicini di casa.

La teoria diventa molto più di un sospetto

Verso la fine di novembre Kira e Olaf sono stati portati nuovamente nella clinica veterinaria che li aveva già curati in aprile. Questa volta le condizioni dei due animali sono ancora più gravi: dagli accertamenti risulta infatti che sono stati avvelenati con una dose ancora più grande dello stesso veleno per lumache che già ad aprile era stato trovato dalle analisi. Per fortuna entrambi i cani sono in fase di ripresa, e i proprietari si sono rivolti alle autorità competenti per individuare il colpevole.