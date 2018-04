Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita a Cicognola: cadavere sulla riva del lago.

Cadavere sulla riva del lago trovato a Cigognola

I vigili del fuoco del distaccamento di Arona sono intervenuti questa mattina a Cicognola per il recupero di un natante. L’intervento risale alle 10.45: i pompieri con l’unità nautica è uscita per recuperare l’imbarcazione alla deriva. Ma durante l’intervento sono stati informati del ritrovamento del cadavere di un uomo sulla riva del lago.L’uomo, di 71 anni, era uscito per una battuta di pesca con la barca che era stata recuperata dai vigili del fuoco.

Le indagini sono in corso

Le indagini per la ricostruzione di quanto accaduto sono in pieno svolgimento. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei carabinieri di Arona, il medico legale che ha constatato il decesso dell’uomo e gli agenti della polizia locale. Per ora sono ignote le cause del decesso, aggiornamenti nelle prossime ore.