E’ un pensionato di 71 anni l’uomo trovato morto a Cicognola nella mattinata di ieri, sabato 21.

Trovato morto nel lago: è un pensionato milanese

Emergono nuovi elementi sull’episodio del ritrovamento di un cadavere sulla riva del lago a Cicognola. L’uomo trovato morto sulla riva del lago infatti sarebbe un pensionato di 71 anni residente nel milanese, che si trovava sul lago per turismo. L’uomo era uscito con la sua piccola barca per una battuta di pesca: a quanto pare l’imbarcazione si è rovesciata dopo che l’uomo ha perso l’equilibrio, facendo cascare l’uomo in acqua. Le indagini sono in corso per determinare l’esatto svolgersi degli avvenimenti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, oltre al medico legale.