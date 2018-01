Castelletto protesta: dopo le piogge la fogna ha inquinato la roggia

Sono bastate le piogge della scorsa settimana per scatenare la protesta degli abitanti di via Beati. Il problema della via continua a essere la tenuta del sistema fognario. In seguito alle ultime precipitazioni infatti, i liquami della fogna si sono riversati nel torrente che scorre al fondo della via, fino a riversarsi nella roggia dell’Olearo e in un laghetto privato, dove i pesci sono morti in brevissimo tempo. Quella che si poteva vedere nel prato in corrispondenza della zona della rotonda dei Ragni era una vera e propria fogna a cielo aperto. Con liquami maleodoranti e depositi di carta igienica ed escrementi ovunque.

La denuncia dei residenti

La rabbia degli abitanti della zona è indirizzata verso il Comune e la società Acque Novara Vco, che gestisce il sistema fognario. “E’ una vergogna – dice Giorgio Zonca, che abita proprio accanto al prato dove scorre la roggia – ogni volta che piove un po’ ci troviamo in questa situazione. Il corso d’acqua viene inquinato con i liquami della fogna e qui accanto alle nostre case si respira un’aria nauseabonda. Tutto questo a partire dal 2009, quando il Consorzio Acque è intervenuto sullo scolmatore tagliando una sezione del tubo. Quando le piogge sono costanti i liquami della fogna finiscono diluiti nella roggia poco alla volta e i problemi si sentono di meno. Quando invece, come in questo caso, non piove da un po’ di tempo, i liquami fognari arrivano direttamente nella roggia tutti in una volta e senza essere diluiti. Il Comune deve intervenire immediatamente, la situazione è vergognosa”.

Il Comune è alla ricerca di una soluzione

Da parte sua il Comune sottolinea che la responsabilità per la gestione dell’impianto è di Acque. D’altra parte il municipio promette anche di affiancare i cittadini nella ricerca di una soluzione. “I cittadini ci hanno segnalato gli sversamenti – dice il vicesindaco Massimo Stilo – e io ho provveduto immediatamente a contattare Acque. Il Comune, come in questo caso, può mediare con la società e farsi interprete delle istanze dei cittadini. Il troppo pieno ha funzionato in modo improprio in questo caso. Per segnalare la situazione ho inviato subito una mail via pec ad Acque e ho chiamato la società. Hanno provveduto subito a eseguire un controllo sul torrente e hanno promesso di effettuare anche la pulizia manuale della zona il giorno seguente nel caso l’allarme non fosse rientrato. Ho chiesto delle verifiche e proporrò anche di riconsiderare il progetto della tubatura da inserire per bypassare la roggia e scaricare la fogna direttamente nel Ticino”.