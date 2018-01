Cercasi Paciu: l’appello del proprietario sui social network per ritrovare il suo gatto.

Cercasi Paciu: il gatto si è perso a Varallo Pombia

Si trovava nella zona di via Ticino quando si è smarrito e da allora i suoi padroni non hanno più avuto sue notizie. E’ per questo che sui social network è comparso un annuncio per la ricerca di un gatto scomparso da casa. Il suo nome è Paciu, si tratta di un simil certosino grigio e il suo proprietario si appella alle segnalazioni di tutti i varalpombiesi.

Ogni informazione è gradita

Il proprietario del felino ha chiesto ai suoi concittadini di contattarlo al numero 3473277502 se vedessero qualcosa che possa aiutarlo a trovare il suo micio. Il gatto ha un segno particolare. Infatti ha la punta dell’orecchio sinistro leggermente irregolare, come se fosse leggermente tagliata.