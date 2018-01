Cigno attraversa la rotonda vicino al ponte di ferro e viene salvato grazie all’intervento di una volontaria.

Cigno attraversa la strada, ma nessuno si ferma

Ha causato un certo allarme l’episodio avvenuto nella mattina di lunedì 15 gennaio a Castelletto Ticino. All’altezza della rotonda del ponte di ferro che collega il paese con Sesto Calende un cigno stava tentando di attraversare la strada, noncurante delle macchine che sfrecciavano da ogni parte. Nessuno si è fermato per soccorrere l’animale o per farlo desistere dal tentativo di attraversare. Finché non è arrivata una volontaria dell’associazione Un gatto per amico.

Il racconto della volontaria

Nonostante non si trattasse certo di un gatto, la volontaria in questione, Milena Belfanti, non ha esitato un attimo e ha chiamato i soccorsi. “Stavo andando a Sesto Calende in macchina – racconta Belfanti – quando ho visto una macchia bianca accanto al guard rail prima del ponte di ferro. Al ritorno, percorrendo la stessa strada, ho notato che si trattava di un cigno e tra l’altro il volatile si stava avvicinando al centro della rotonda. Non ci ho pensato due volte: ho fermato la macchina e ho chiamato la polizia locale”.

L’intervento della polizia locale

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale. Con cautela hanno avvicinato l’animale e lo hanno spinto verso il lago, dove ora è sano e salvo. Per la volontaria dell’associazione però, in questi casi è necessaria una maggiore coscienza civica da parte dei cittadini. “Ma perché le persone che mi hanno preceduto e visto esattamente quanto ho visto io – si chiede la volontaria – non hanno ritenuto opportuno fermarsi e provvedere al soccorso? L’indifferenza è il peggior male di questo mondo”.