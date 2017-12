Deejay aronese, l’arresto era avvenuto a metà novembre.

Deejay aronese libero

E’ uscito dal carcere il giovane aronese Fernando Cimelli e c’è chi racconta infatti di averlo incontrato in città negli ultimi giorni. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 novembre per lui erano scattate le manette ai polsi in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Un episodio dai contorni ancora poco chiari

Il giovane, classe 1993 e molto conosciuto in zona e negli ambienti della «movida», era stato protagonista di un grave episodio di cronaca che aveva creato grande clamore nell’Aronese. Cimelli, infatti, stando a quanto era emerso inizialmente, pare avesse portato nella sua casa di via Roma la sua fidanzata e il presunto amante per maltrattarli. L’accaduto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 novembre. L’arresto, come detto, qualche giorno dopo.

A distanza di un mese circa il ragazzo è stato scarcerato ed è tornato dalla sua famiglia. Si attende di conoscere gli sviluppi della vicenda dai contorni ancora poco chiari.