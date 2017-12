Donna nelle acque del Ticino: è ricoverata all’ospedale di Bergamo tra la vita e la morte anche se i soccorsi sono stati tempestivi.

Donna nelle acque del Ticino: gli aggiornamenti

E’ ancora sospesa ad un filo la sorte della donna che si è gettata nelle fredde acque del Ticino nella mattinata di giovedì 14 dicembre. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni dell’accaduto la donna si sarebbe buttata nel fiume dalla passerella del ponte di Porto della Torre che collega Varallo Pombia con la vicina Somma Lombardo. La donna, che secondo alcune indiscrezioni non sarebbe

residente né a Varallo Pombia, né a Somma Lombardo, è stata soccorsa prontamente.

E’ stata trasportata in elicottero in codice rosso fino all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove in questo momento le sue condizioni sono giudicate critiche e la prognosi resta riservata.