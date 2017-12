Donna travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Monte Nero: è stata soccorsa da un’ambulanza del 118.

Donna travolta sulle strisce i dettagli

Un brutto incidente è accaduto qualche giorno fa in via Monte Nero ad Arona. Una donna, che stava attraversando sulle strisce è stata centrata da un’automobile. Le sue condizioni sono apparse subito serie ma, fortunatamente, una volta in ospedale sono andate poi migliorando. Da quanto risulta la sua prognosi sarebbe di una ventina di giorni. Sulla dinamica dell’incidente indaga Polizia Stradale che

è intervenuta per i rilievi.