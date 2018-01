Uomo investito sulla statale a Dormelletto: stava attraversando sulle strisce.

Grande paura per un uomo investito sulle strisce

E’ successo pochi minuti fa sulla Statale del Sempione tra Arona e Dormelletto. Un 70enne residente ad Arona stava attraversando la strada quando è stato investito da una vettura. L’investimento, avvenuto sulla Statale in orario di punta, ha determinato lunghe code in entrambi i sensi di marcia della Statale. Sono passati diversi minuti prima che i soccorsi potessero raggiungere la vittima, rimasta a terra sull’attraversamento pedonale.

Non sarebbe in pericolo di vita

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita: è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza del 118 del Comitato di Arona. La situazione è stata particolarmente concitata: l’auto che ha investito l’uomo aronese, una Lancia Ypsilon arancione, è rimasta ferma di traverso sulla statale. Numerose sono state anche le persone che sono accorse in soccorso dell’uomo. Il traffico sta lentamente defluendo.

Aggiornamenti nelle prossime ore.