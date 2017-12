AGGIORNAMENTO EMERGENZA IDRAULICA: PROBLEMA RISOLTO

“L’impianto è stato messo in pressione – ha comunicato nella serata di mercoledì 20 l’amministrazione comunale – e a breve l’acqua arriverà in tutte le case.

Comprendiamo i disagi della giornata ma è doveroso rammentare che la manutenzione della rete idrica è competenza esclusiva di Acqua Novara VCO. Vi chiediamo di voler segnalare disservizi e disagi al numero verde 800352500”

Giornata da dimenticare quella per i cittadini di Varallo Pombia in emergenza idraulica da stamattina.

Emergenza idraulica a Varallo Pombia: senz’acqua da stamane

I cittadini di Varallo Pombia da questa mattina, mercoledì 20 dicembre, sono senz’acqua. Il disagio è causato da un guasto alla rete idrica del paese, e l’emergenza idraulica continua ormai da questa mattina. Verso le 14 i tecnici della società Acque Novara Vco sembrava fossero riusciti a sistemare il guasto, ma un nuovo guasto sulla riparazione ha lasciato di nuovo a secco il paese.

I lavori di riparazione proseguono a oltranza

I tecnici dell’acquedotto sono ininterrottamente al lavoro da stamattina sulle tubature per risolvere la situazione. A monte dei guasti ci sarebbe una rete idrica vetusta. Le riparazioni infatti non hanno tenuto, e la tubatura principale della rete si è guastata nuovamente.

L’avviso dell’ente gestore

“A seguito della comunicazione di “ACQUE Novara e VCO S.p.a.” delle ore 16,15 – scrive l’amministrazione sul sito del Comune – si avvisa la cittadinanza che l’erogazione dell’acqua verrà nuovamente interrotta per circa due ore, per completare la riparazione. I tecnici dell’acquedotto continueranno senza sosta nei lavori fino alla risoluzione del problema. Per informazioni è possibile contattare la società al numero verde 800352500.