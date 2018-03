E’ successo nei giorni scorsi tra Gignese e Stresa: finto golfista arrestato.

Finto golfista arrestato: era un ladro

Con una banda, stando alle prime informazioni raccolte, entrava nei circoli golfistici fingendo di essere golfista a sua volta. In realtà, nei circoli di Gignese e Stresa entrava non per giocare, ma per rubare. E la refurtiva di quei colpi messi a segno sul lago Maggiore sarebbe ingente: rolex, portafogli e altri beni personali sarebbero stati asportati dagli spogliatoi dei circoli. L’uomo, un 30enne della provincia di Torino, è stato arrestato dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, unitamente agli uomini dela stazione dei carabinieri di Stresa.