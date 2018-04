Frana sulla statale 337 della Valle Vigezzo nel territorio comunale di Re. Due persone sono rimaste uccise.

La frana

Nel pomeriggio di Pasqua una frana è caduta sulla statale che dalla Val Vigezzo porta in Svizzera. In quel momento stava transitando un’auto che è stata travolta e sbalzata nel dirupo sottostante. Morti sul colpo i due occupanti, marito e moglie, 55 anni lui, 53 anni lei, cittadini svizzeri. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza. Ancora in atto i controlli per verificare che non ci siano altre vittime sotto i massi franati.

La statale intanto è chiusa al transito. Per raggiungere la zona è necessario utilizzare la provinciale 75 Canobina che passa all’interno di Malesco.