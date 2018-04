Frontale a Meina, sulla statale 33 del Sempione, nel pomeriggio di Pasqua.

Il frontale

L’incidente frontale è avvenuto intorno alle 17 sulla statale all’altezza del Museo Faraggiana. Due auto, una Bmw e un’Audi, si sono scontrate violentemente. A bordo delle auto viaggiavano sei persone, di cui cinque sono rimaste ferite. Tra di loro anche due bambini, che sono stati trasportato all’ospedale di Borgomanero per accertamenti, ma non sarebbero in pericolo. É invece grave il conducente di una delle due auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale, oltre alle ambulanze del 118.