Immondizia abbandonata a cumuli nel pieno centro di Arona. Il mucchio di rifiuti di ogni genere è comparso in un avvallamento.

Immondizia abbandonata sulla ferrovia

Nei giorni scorsi un gigantesco cumulo di immondizia ha fatto la sua comparsa accanto alla ferrovia. In pieno centro città, alle spalle di via Roma, sono state accatastate traversine, lattine, sacchi della spazzatura e rifiuti di ogni genere. Accanto al cartello che indica Arona poi, fa bella mostra di sé un sacco della plastica gettato probabilmente dal sovrappasso che porta a via Torino passando sopra ai binari della ferrovia. I residenti parlano di una situazione problematica che nel corso degli anni è peggiorata. “Noi che abitiamo in questa zona – dice Carlo Vanzina – ci troviamo da anni di fronte a problemi di questo tipo, ma in questi giorni abbiamo visto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Servirebbe più manutenzione da parte della Ferrovia”.