Incidente all’incrocio “maledetto” di Borgo Ticino. E’ avvenuto pochi minuti fa. Sul posto i carabinieri. Lunghe code.

Incidente all’incrocio con Castelletto Ticino

Ormai non si contano più gli incidenti a quell’incrocio. Ed è accaduto anche poco fa quando due auto sono entrate in collisione sulla Statale del Sempione a Borgo Ticino all’altezza dell’incrocio con via per Castelletto. Una delle macchine è finita anche fuori strada. Sul posto i carabinieri.

Ricordiamo che proprio qui nel 2010 perse la vita il borgoticinese Federico Mete.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.