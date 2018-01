Incidente auto: una macchina si ribalta all’interno della galleria

Incidente auto: paura all’altezza di Massino Visconti

Paura questo pomeriggio all’altezza del chilometro 176 lungo il percorso dell’autostrada A 26. Infatti una vettura si è ribaltata all’interno della galleria della Genova/Gravellona Toce. Una donna che era alla guida è riuscita a uscire dalla macchina con qualche ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118

I soccorsi si sono precipitati sul posto e sono intervenuti in forze per salvare la donna che guidava l’auto. La vittima è stata dunque estratta dalla macchina e consegnata alle cure degli operatori del 118 di Verbania. La polizia stradale ha provveduto invece a mettere in sicurezza l’auto e il tratto di galleria dove è avvenuto l’incidente.