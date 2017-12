Pochi minuti fa un intervento 118 in via Gramsci per un malore in casa.

Pochi minuti fa, nella tarda mattinata di mercoledì 27, un’ambulanza è intervenuta in via Gramsci ad Arona. Il motivo del pronto intervento 118 è stato il malore che ha colpito una signora nella sua abitazione, in pieno centro ad Arona. L’intervento è ancora in corso, ma non si tratterebbe di nulla di grave.