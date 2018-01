Investito Dormelletto ieri sera sarà ricoverato all’ospedale di Borgomanero.

Investito Dormelletto: la prognosi è di 60 giorni

L’uomo investito ieri sera sulle strisce di fronte al benzinaio Total Erg di Dormelletto è stato trasportato all’ospedale di Borgomanero. La vittima dell’incidente non è considerato in pericolo immediato di vita, ma le sue condizioni di salute non sono sicuramente delle migliori. Dopo essere stato soccorso dagli operatori della Croce rossa di Arona l’uomo è stato trasportato in codice verde sull’ambulanza medicalizzata della Croce rossa aronese. Ora si trova al Dea dell’ospedale Santissimi Trinità e per lui è stata disposta una prognosi di 60 giorni. L’uomo ha riportato un grave trauma a livello osseo, perché l’urto è stato particolarmente violento.

Fiato sospeso per la sorte dell’anziano pedone aronese

La notizia dell’investimento sulle strisce a Dormelletto ha fatto rapidamente il giro di tutta la provincia. La vittima è un 70enne di Arona e i testimoni dell’incidente raccontano che prima di essere investito l’uomo si trovava al bar in compagnia degli amici. E’ stato travolto mentre attraversava la statale sulle strisce, probabilmente anche a causa della scarsa visibilità determinata dalla pioggia.