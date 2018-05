Invorio inaugura una giostrina in memoria del giovane barista Daniele Bolchini, scomparso recentemente.

Invorio inaugura una giostra

E’ con un bellissimo gesto compiuto in memoria di una persona che non c’è più che Invorio inaugurerà molto presto una nuova giostra. Il manufatto sarà collocato nel piazzale del Millennio e sarà dedicata alla memoria di Daniele Bolchini, un giovane barista scomparso drammaticamente lo scorso anno. L’inaugurazione è prevista per sabato 12 alle 11.30 al parco giochi di Invorio Superiore. Il manufatto è stato donato da un gruppo di amici di Daniele in ricordo del giovane scomparso.

La soddisfazione degli organizzatori

Grande l’entusiasmo degli organizzatori dell’iniziativa, coordinati da Doriano Margaroli. “Un magnifico gesto di generosità – commenta infatti il consigliere Doriano Margaroli, coordinatore del progetto – compiuto dagli amici di Daniele, scomparso prematuramente lo scorso anno, per ricordarlo nell’affetto e nell’amicizia di quanti lo hanno conosciuto. La sua scomparsa ha colpito un po’ tutti in paese e in molti si sono attivati per fare qualcosa di concreto per ricordarlo. Gli amici di sempre hanno avviato quindi una colletta, grazie alla quale è stato possibile completare questo progetto. Abbiamo ricevuto anche l’aiuto e il sostegno dell’Amministrazione, che ha aderito all’iniziativa non appena è stata proposta”.

Al termine della cerimonia aperitivo per tutti

Al termine dell’inaugurazione, alla quale sono invitati tutti i bambini del paese, i festeggiamenti proseguiranno al bar H per un aperitivo in compagnia. “L’acquisto della giostra – prosegue Margaroli – è un bell’esempio per perpetuare la memoria di una persona cara e al tempo stesso per fare un dono alla comunità del paese”.