Don Giovanni Cavagna è morto nella notte nella sua abitazione: aveva 82 anni.

Lutto per don Giovanni Cavagna

Era conosciuto in tutto il Novarese e anche oltre, sia per la sua bontà che per la sua capacità di intarsiare il legno. Aveva 82 anni, ed è stato trovato nella mattinata di venerdì 11 maggio senza vita nella sua abitazione di Maggiate inferiore, dove era da molti decenni parroco.