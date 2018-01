Meina auto si schianta contro un muro: incidente stradale questa notte sulla Statale del Sempione. Ecco tutti i dettagli.

Meina auto esce di strada

Incidente stradale questa notte sulla Statale del Sempione nel territorio di Meina. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un’auto è finita contro ad un muro. Ferito il conducente che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Arona. Un’ambulanza del 118 lo ha poi traspostato in ospedale.

Aggiornamenti nelle prossime ore