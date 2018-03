Meina Sempione bloccato: due feriti, pedone si salva miracolosamente. Tutto è iniziato quando un uomo stava aiutando il guidatore di un veicolo a uscire da una strada molto stretta.

Meina Sempione bloccato

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina attorno alle 11.20 sulla strada del Sempione a Meina. A quanto pare dalle prime informazioni rese note dagli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni collinari del Vergante, tutto è iniziato quando un uomo stava aiutando il guidatore di un veicolo a uscire da una strada molto stretta.

Due automobili in transito sulla stessa strada si sarebbero immediatamente fermate per consentire il passaggio del veicolo. Al contrario invece, un terzo mezzo che sopraggiungeva ad alta velocità non ha arrestato la sua corsa. Ha quindi tamponato i due automobilisti con grande violenza, ferendoli.

Il pedone che stava coordinando la manovra è invece riuscito a schivare miracolosamente i mezzi tamponati che sono scivolati rapidamente in avanti. E’ infatti riuscito a evitare i mezzi lanciandosi sulla corsia opposta. Dopo l’incidente la strada del Sempione è rimasta bloccata per circa un’ora e mezza.