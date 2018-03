Mucche pascolano per le strade di Glisente. La polizia locale interviene per evitare incidenti e le riconsegna al proprietario.

Mucche pascolano in strada a Castelletto

E’ stato necessario l’intervento della polizia locale ieri pomeriggio, giovedì 22 marzo, quando in mezzo alla strada di Glisente pascolava una mandria di mucche. Gli animali vagavano senza meta e stavano per raggiungere la curva prima dello stabilimento della Barilla. Una situazione decisamente molto pericolosa per tutti gli automobilisti in transito, che si sarebbero visti sbucare dal nulla dietro a una curva delle vere e proprie barriere animali.

La polizia locale ha messo in sicurezza l’area

Per riportare la situazione alla normalità gli agenti hanno dovuto avvicinare gli animali e tenerli lontani dalla strada. E’ stato quindi rintracciato il proprietario degli animali, che ha provveduto a presentarsi immediatamente sul posto. Le mucche sono state riportate dunque alle loro stalle.