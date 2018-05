Ondata di grandine nella serata di mercoledì 16 maggio. Forti disagi sono stati registrati nella zona tra Varallo e Agrate Conturbia.

Ondata di grandine: in poche ore una pioggia record

E’ stato un vero nubifragio quello che ha colpito la zona compresa tra Varallo Pombia, Pombia, Divignano e Agrate Conturbia nella serata di ieri. Una pioggia record, mista a grandine, si è infatti riversata su tutta la zona, causando notevoli disagi e allagamenti. Cantine allagate, strade sommerse dall’acqua, viabilità difficoltosa. Sono stati questi i contrattempi con i quali i cittadini della zona hanno dovuto fare i conti. Sul posto per i soccorsi alla popolazione e per porre rimedio alle situazioni più problematiche sono intervenuti gli operatori dell’Aib. Per l’occasione sono state mobilitate le squadre di Borgo Ticino e Varallo Pombia, mentre ad Agrate Conturbia è stato attivato un trattore munito di pale per la pulizia delle strade.